***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.03.2023 18:43
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2023
Karar Sayısı
37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Alnus 01.01.2023-31.03.2023 Sorumluluk Beyanımız ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130570
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0753
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.220,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.220,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1816
|19,1879
|% 0,11
|
|Euro
|20,8507
|20,8777
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,6302
|23,7487
|% -0,20
|
|Frank
|20,9049
|21,0309
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0950
|5,1205
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,36
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.231
|8.331
|13,00
|
|Yarım
|4.035
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,15
|
|B. Petrol
|79,52
|79,52
|0,92
|