***ALNUS* *ANC* *FZLGY*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
21.07.2023 15:30
***ALNUS******ANC******FZLGY*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174154
BIST
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15:466.676
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -6,27
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
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6.655
En Yüksek
6.724
15:4626,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1916
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
15:4630,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1579
|Açılış
|: 30,1000
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3083
En Düşük
29,6517
15:461.700,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.700,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler15:44
|SDTTR
|180,40
|624.821.137
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.546.896
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|520.067.449
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|728.555.899
|% 9,99
|
|EMKEL
|17,86
|218.772.939
|% 9,98
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|108.075.717
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|16.919.674
|% -9,94
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|BRMEN
|2,32
|352.475
|% -7,20
|
|ASTOR
|96,90
|7.548.637.640
|% 8,03
|
|THYAO
|223,50
|5.093.593.955
|% -0,75
|
|TUPRS
|91,00
|3.528.557.052
|% 0,00
|
|CANTE
|20,98
|2.869.554.877
|% -3,32
|
|ASELS
|72,05
|2.388.954.324
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,95
|1.797.456.791
|% 6,47
|
|ODAS
|10,17
|2.105.693.725
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,32
|1.630.033.500
|% -2,23
|
|SKBNK
|2,89
|530.058.409
|% -2,03
|
|CANTE
|20,98
|2.869.554.877
|% -3,32
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9316
|26,9382
|% 0,71
|
|Euro
|29,9862
|30,0070
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,4218
|34,5945
|% 0,27
|
|Frank
|31,0113
|31,1981
|% 0,84
|
|Riyal
|7,1587
|7,1946
|% 0,66
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.391
|11.563
|-103,00
|
|Tam
|11.110
|11.230
|-79,00
|
|Yarım
|5.555
|5.641
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.820
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,18
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|1,11
|