***ALNUS* *ANC* *SNICA*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
14.11.2022 20:03
***ALNUS******ANC******SNICA*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farkl
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0525
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2822
En Düşük
19,1054
17:591.060,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.060,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6375
|% 0,50
|
|Euro
|19,2423
|19,2817
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,7382
|21,8473
|% -0,74
|
|Frank
|19,6420
|19,7604
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|3,60
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.987
|7.133
|115,00
|
|Yarım
|3.393
|3.487
|56,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.743
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-2,70
|
Seans Raporu
17:59
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17:55
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