***ALNUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
18.07.2022 17:46
***ALNUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ALNUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDK2221 20.000.000 18.07.2022 11.11.2022 20.07.2022
İlgili Şirketler [ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045905
BIST
17:592.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 68,43
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
17:5917,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0577
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5917,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2390
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:59960,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,94
|Açılış
|: 960,81
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|9,24
|160.933.905
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.388.229
|% 9,98
|
|ASUZU
|194,10
|414.623.851
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|297.621.764
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|204.448.806
|% 9,94
|
|GESAN
|47,20
|307.565.576
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.086.277
|% -8,15
|
|SILVR
|20,48
|74.063.494
|% -7,08
|
|BASCM
|3,19
|682.927
|% -6,73
|
|SMRTG
|29,40
|173.526.095
|% -6,67
|
|THYAO
|49,82
|4.249.845.770
|% 3,92
|
|EREGL
|27,36
|1.609.748.201
|% 5,39
|
|SISE
|20,68
|1.543.812.601
|% 1,67
|
|ODAS
|3,49
|1.074.300.670
|% 7,06
|
|SASA
|41,16
|1.032.768.383
|% 3,78
|
|ODAS
|3,49
|1.074.300.670
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|665.738.186
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|738.058.675
|% 5,02
|
|THYAO
|49,82
|4.249.845.770
|% 3,92
|
|AKBNK
|8,27
|704.638.958
|% 4,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4408
|17,4576
|% 0,33
|
|Euro
|17,7472
|17,7904
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,9127
|21,0176
|% 1,61
|
|Frank
|17,8416
|17,9491
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6326
|4,6558
|% 0,28
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|4,50
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.518
|6.625
|-79,00
|
|Yarım
|3.166
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,51
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem