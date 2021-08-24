***ALNUS* *EGEPO* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.08.2021 18:13
***ALNUS******EGEPO******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960276
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
18:058,4121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,8995
En Yüksek
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|: -0,06%
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|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05488,31
En Yüksek
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|Açılış
|: 488,31
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4104
|8,4121
|% -0,09
|
|Euro
|9,8894
|9,8995
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,5122
|11,5699
|% -0,16
|
|Frank
|9,1706
|9,2258
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2364
|2,2476
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-0,20
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,42
|70,42
|2,05
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