***ALNUS* *TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ALNUS******TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALNUS]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi (101-150) ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086741BIST