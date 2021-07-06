***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.07.2021 17:31
***ALNUS******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946991
BIST
17:421.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,52
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:428,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:4210,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:42504,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,36
|Açılış
|: 504,63
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.467.576
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,05
|8.451.939
|% -7,24
|
|GARAN
|8,64
|1.451.327.597
|% 0,00
|
|THYAO
|14,00
|700.083.396
|% -0,85
|
|EREGL
|18,07
|473.992.826
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,22
|465.536.000
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,40
|459.438.523
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,22
|465.536.000
|% -0,45
|
|GARAN
|8,64
|1.451.327.597
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,35
|128.046.466
|% 4,65
|
|TSKB
|1,29
|116.199.748
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|164.802.304
|% 2,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6814
|8,6846
|% 0,23
|
|Euro
|10,2707
|10,2763
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9632
|12,0232
|% -0,01
|
|Frank
|9,3670
|9,4235
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,23
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-1,94
|