***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.07.2022 16:33
***ALNUS******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünüm Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041687
BIST
16:522.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -44,41
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
16:5217,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1903
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:5217,4517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0851
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4343
16:52977,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 977,50
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:50
|GEREL
|4,62
|47.854.117
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,56
|30.259.820
|% 8,27
|
|CANTE
|43,24
|44.278.340
|% 8,10
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,36
|1.295.163.317
|% 5,42
|
|ULUSE
|207,00
|13.920.456
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOKTA
|30,50
|2.865.223
|% -6,15
|
|THYAO
|46,70
|3.519.124.268
|% -2,06
|
|EREGL
|25,78
|1.411.050.457
|% -0,69
|
|SISE
|21,08
|1.336.447.844
|% -0,57
|
|HEKTS
|30,36
|1.295.163.317
|% 5,42
|
|SASA
|39,74
|1.188.153.688
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,81
|1.056.575.785
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,20
|803.032.030
|% -1,87
|
|ODAS
|2,75
|449.384.651
|% 0,73
|
|TSKB
|1,96
|188.685.039
|% -1,01
|
|ISCTR
|4,43
|356.660.425
|% 0,68
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9968
|17,0147
|% 1,12
|
|Euro
|17,4422
|17,4605
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,2912
|20,3929
|% 0,03
|
|Frank
|17,5201
|17,6256
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5163
|4,5389
|% 1,12
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-23,30
|
|Altın Gr.
|978
|979
|0,89
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|19,00
|
|Tam
|6.546
|6.632
|6,00
|
|Yarım
|3.204
|3.243
|3,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.621
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,63
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, PETKM
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17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, GUBRF
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 32 kaybederek (% -1.38 ) 2, 103
-
17:05
CANTE, GEREL, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
DOKTA, ISBTR, SANFM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında