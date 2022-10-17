***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALNUS******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALNUS]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAğustos-Eylül ayları içerisinde Borsa İstanbul'da başta bankacılık hisseleri olmak üzere manipülasyon yapıldığı iddaaları çerçevesinde, bu sürecin sektör ve şirketler üzerine etkilerini araştırma ve izleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu işlemleri yapan kişilerin çalıştığı kurumlar arasında derecelendirme hizmeti verdiğimiz Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin de adı geçmiştir. Öncelikle Şirket'in yüksek likiditesi ve artan dönem kârı gibi uzun vadeli derecelendirme notumuzu destekleyen faktörler olmak üzere, mevcut durumun Şirket'in finansalları üzerindeki etkisinin araştırılması ve Şirket yöneticilerinden detaylı bilgi alınması amacıyla Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izlemeye alınmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072520BIST