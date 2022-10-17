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***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.10.2022 16:46
***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ALNUS******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Ağustos-Eylül ayları içerisinde Borsa İstanbul'da başta bankacılık hisseleri olmak üzere manipülasyon yapıldığı iddaaları çerçevesinde, bu sürecin sektör ve şirketler üzerine etkilerini araştırma ve izleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu işlemleri yapan kişilerin çalıştığı kurumlar arasında derecelendirme hizmeti verdiğimiz Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin  de adı geçmiştir. Öncelikle Şirket'in yüksek likiditesi ve artan dönem kârı gibi uzun vadeli derecelendirme notumuzu destekleyen faktörler olmak üzere, mevcut durumun Şirket'in finansalları üzerindeki etkisinin araştırılması ve Şirket yöneticilerinden detaylı bilgi alınması amacıyla  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izlemeye alınmıştır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072520


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Altın Gr. 995 995 12,80  
Cumhuriyet 6.681 6.782 65,00  
Tam 6.709 6.771 -19,00  
Yarım 3.269 3.310 -10,00  
Çeyrek 1.638 1.655 -4,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,77 0,48  
Gümüş Gr. 11,21 11,24 0,31  
B. Petrol 92,65 92,65 1,02  
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