***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.10.2022 16:46
***ALNUS******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos-Eylül ayları içerisinde Borsa İstanbul'da başta bankacılık hisseleri olmak üzere manipülasyon yapıldığı iddaaları çerçevesinde, bu sürecin sektör ve şirketler üzerine etkilerini araştırma ve izleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu işlemleri yapan kişilerin çalıştığı kurumlar arasında derecelendirme hizmeti verdiğimiz Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin de adı geçmiştir. Öncelikle Şirket'in yüksek likiditesi ve artan dönem kârı gibi uzun vadeli derecelendirme notumuzu destekleyen faktörler olmak üzere, mevcut durumun Şirket'in finansalları üzerindeki etkisinin araştırılması ve Şirket yöneticilerinden detaylı bilgi alınması amacıyla Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izlemeye alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072520
BIST
16:593.844
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 216,89
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.846
En Düşük
3.641
16:5918,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:5918,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1424
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
16:59994,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,83
|Açılış
|: 994,80
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:58
|AZTEK
|20,46
|201.492.128
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.875.435
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.476.985.034
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.329.696
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.167.627
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,72
|54.222.459
|% -5,79
|
|MEGAP
|4,72
|54.222.459
|% -5,79
|
|ESCOM
|26,00
|33.687.723
|% -4,76
|
|THYAO
|98,20
|7.838.665.355
|% 9,11
|
|PETKM
|14,32
|4.422.933.199
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,46
|3.666.833.139
|% 5,69
|
|ASELS
|32,78
|3.566.370.643
|% 5,27
|
|SISE
|31,16
|3.320.972.532
|% 6,49
|
|EKGYO
|4,46
|3.666.833.139
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.859.452.924
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|568.148.502
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.873.824.861
|% 9,97
|
|PETKM
|14,32
|4.422.933.199
|% -1,85
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5764
|18,5829
|% 0,08
|
|Euro
|18,1900
|18,2032
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0099
|21,1152
|% 1,52
|
|Frank
|18,5360
|18,6476
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,01
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|19,26
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,80
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|65,00
|
|Tam
|6.709
|6.771
|-19,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,24
|0,31
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|1,02
|
Seans Raporu
16:58
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17:13IEYHO
Yüzde 9.73 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 842, 045 adet işlem
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17:12YKBNK
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 537, 629 adet işlem
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17:11CONSE
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 358, 329 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 3, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 91 üstünde . İşlem hacmi 81, 176.00 milyon TL de
-
17:09KCHOL
Yüzde 9.63 oranında artışla 56.35 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 797, 972 adet işlem