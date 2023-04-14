***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2023 12:59
***ALNUS******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilerek izlemeden çıkartılmıştır. Revize döneminde (5 Temmuz 2023) 2023 ara dönem finansallarındaki etkiler de göz önünde bulundurularak Şirket'in notu yeniden gözden geçirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138253
BIST
13:295.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,32
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:2919,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0512
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:2921,4355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0817
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:291.270,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.270,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:29
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|ARZUM
|22,00
|19.477.575
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.775.458
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|30.887.025
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|969.700
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.503.950
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|155.845.350
|% -9,87
|
|DESA
|57,65
|28.778.690
|% -5,88
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,09
|48.542.254
|% -4,68
|
|KOZAL
|23,12
|1.880.798.117
|% 1,49
|
|THYAO
|136,20
|1.766.632.840
|% -0,66
|
|GESAN
|86,80
|1.173.481.065
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,18
|962.082.890
|% 0,16
|
|KOZAA
|45,84
|893.292.455
|% 4,37
|
|IHLAS
|0,88
|78.501.919
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,99
|593.670.244
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,12
|1.880.798.117
|% 1,49
|
|ISCTR
|12,28
|795.338.894
|% 1,32
|
|YKBNK
|10,40
|642.192.055
|% 0,78
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3645
|19,3700
|% 0,27
|
|Euro
|21,4258
|21,4355
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1662
|24,2874
|% 0,12
|
|Frank
|21,7357
|21,8666
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,23
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|0,08
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|3,79
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.796
|8.867
|76,00
|
|Yarım
|4.296
|4.339
|37,00
|
|Çeyrek
|2.148
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|0,18
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,29
|