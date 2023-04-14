***ALNUS* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALNUS******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALNUS]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilerek izlemeden çıkartılmıştır. Revize döneminde (5 Temmuz 2023) 2023 ara dönem finansallarındaki etkiler de göz önünde bulundurularak Şirket'in notu yeniden gözden geçirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138253BIST