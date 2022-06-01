***ALS* *ALU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.06.2022 15:42
***ALS******ALU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ALS, ALU]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 03/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
ALS
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ALU
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033897
BIST
17:032.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 34,77
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:0316,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0385
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:0317,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0364
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
17:03974,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,46
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PENTA
|496,60
|81.249.504
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.150.420
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.904.890
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.175.385
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|356.866.424
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|253.722.367
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,82
|32.526.364
|% -9,32
|
|MEPET
|3,27
|22.888.767
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|73.785.947
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.308.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,64
|3.385.317.666
|% -0,52
|
|SASA
|38,26
|1.814.456.057
|% 4,88
|
|KRDMD
|15,05
|1.586.025.612
|% 2,38
|
|SISE
|21,18
|1.453.226.483
|% 0,95
|
|SAHOL
|20,90
|1.285.462.901
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,83
|987.009.668
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,75
|1.204.973.255
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,04
|960.603.110
|% 0,75
|
|KARSN
|7,25
|1.222.987.823
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,29
|197.847.247
|% 0,78
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4274
|16,4353
|% 0,24
|
|Euro
|17,5577
|17,5831
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,5270
|20,6300
|% -0,43
|
|Frank
|17,0167
|17,1192
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3695
|4,3914
|% 0,18
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|6,11
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.630
|27,05
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|13,09
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,20
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,47
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16SOKM
Yüzde 4.56 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 670, 297 adet işlem
-
17:15AKSGY
Yüzde 6.97 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 365, 739 adet işlem
-
17:13AKSA
Yüzde 5.94 oranında artışla 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 645, 661 adet işlem
-
17:12ARSAN
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 593, 708 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KOZAL