***ALS* *ALU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***ALS******ALU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ALS, ALU]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 03/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Eski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıALSAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım FonuALUAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033897BIST