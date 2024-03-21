***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.03.2024 12:14
***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kredi derecelendirmesine ilişkin olarak İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) ile Şirketimiz arasında 27.12.2022 tarihinde akdedilmiş olan kredi derecelendirme sözleşmesi, mevcut durumda iki farklı kurumdan bu hizmetin alınması nedeniyle sona erdirilmiş olup, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile akdedilmiş olan Derecelendirme Sözleşmesi kapsamında kredi derecelendirmemiz devam edecek ve sonuçları kamuya duyurulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260945
BIST
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14:069.084
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 128,40
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.106
14:0632,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2302
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,0597
14:0635,1991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1841
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,0402
14:062.292,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 19,01
|Açılış
|: 2.292,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:04
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.079.650
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|104.322.384
|% 9,98
|
|PKART
|83,30
|89.188.812
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|400.376.210
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|167.393.484
|% -9,94
|
|DERHL
|10,51
|161.506.235
|% -9,79
|
|BRMEN
|7,00
|3.164.556
|% -9,68
|
|THYAO
|281,50
|7.183.436.726
|% 1,17
|
|YKBNK
|24,98
|3.222.511.718
|% 2,38
|
|MOGAN
|22,30
|3.123.683.294
|% 3,53
|
|ASELS
|57,70
|2.989.450.052
|% 3,13
|
|VESTL
|85,75
|1.823.298.849
|% 9,94
|
|BEGYO
|4,85
|1.018.913.057
|% -7,97
|
|EKGYO
|10,68
|1.555.115.327
|% -0,84
|
|MOGAN
|22,30
|3.123.683.294
|% 3,53
|
|YKBNK
|24,98
|3.222.511.718
|% 2,38
|
|ZOREN
|5,56
|694.746.005
|% -0,71
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1272
|32,1536
|% -0,67
|
|Euro
|35,1703
|35,2358
|% -0,42
|
|Sterlin
|42,1038
|42,3149
|% -0,42
|
|Frank
|36,9515
|37,1367
|% -0,90
|
|Riyal
|8,7978
|8,8419
|% -0,22
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|911,45
|912,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,82
|1.010,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,10
|2.207,47
|% 0,66
|