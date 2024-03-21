***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kredi derecelendirmesine ilişkin olarak İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) ile Şirketimiz arasında 27.12.2022 tarihinde akdedilmiş olan kredi derecelendirme sözleşmesi, mevcut durumda iki farklı kurumdan bu hizmetin alınması nedeniyle sona erdirilmiş olup, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile akdedilmiş olan Derecelendirme Sözleşmesi kapsamında kredi derecelendirmemiz devam edecek ve sonuçları kamuya duyurulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260945BIST