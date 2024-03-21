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***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

21.03.2024 12:14
***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin kredi derecelendirmesine ilişkin olarak İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) ile Şirketimiz arasında 27.12.2022 tarihinde akdedilmiş olan kredi derecelendirme sözleşmesi, mevcut durumda iki farklı kurumdan bu hizmetin alınması nedeniyle sona erdirilmiş olup, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile akdedilmiş olan Derecelendirme Sözleşmesi kapsamında kredi derecelendirmemiz devam edecek ve sonuçları kamuya duyurulacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260945


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