***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiSatış miktarı ve tutarına olumlu etki edecektir.AçıklamalarFirmamız yurt içinde yerleşik "Gold Bayisi" ile "Nisan 2024 Satış Siparişi" görüşmeleri kapsamında 107,000,000 ?+Kdv (Güncel kur ile yaklaşık 3.328,000 $ + Kdv "Kur: 32,15 ") satış sözleşmesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261976BIST