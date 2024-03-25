***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.03.2024 15:44
***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Satış miktarı ve tutarına olumlu etki edecektir.
Açıklamalar
Firmamız yurt içinde yerleşik "Gold Bayisi" ile "Nisan 2024 Satış Siparişi" görüşmeleri kapsamında 107,000,000 ?+Kdv (Güncel kur ile yaklaşık 3.328,000 $ + Kdv "Kur: 32,15 ") satış sözleşmesi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261976
BIST