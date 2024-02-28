***ALVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ALVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ALVES]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarALVES KABLO payları, 29/02/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 160.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiALVES KABLO XUTUM 29/02/2024ALVES KABLO XTUMY 29/02/2024ALVES KABLO XBANA 29/02/2024ALVES KABLO XHARZ 29/02/2024ALVES KABLO XUSIN 29/02/2024ALVES KABLO XMESY 29/02/2024ALVES KABLO XKTUM 29/02/2024ALVES KABLO XSANK 29/02/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252590BIST