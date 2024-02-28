***ALVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.02.2024 11:39
***ALVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ALVES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
ALVES KABLO payları, 29/02/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 160.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ALVES KABLO XUTUM 29/02/2024
ALVES KABLO XTUMY 29/02/2024
ALVES KABLO XBANA 29/02/2024
ALVES KABLO XHARZ 29/02/2024
ALVES KABLO XUSIN 29/02/2024
ALVES KABLO XMESY 29/02/2024
ALVES KABLO XKTUM 29/02/2024
ALVES KABLO XSANK 29/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252590
BIST