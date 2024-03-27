***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 15:29
***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALVES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263176
BIST
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17:018.800
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,90
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0132,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0986
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2721
En Düşük
32,1073
17:0135,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2478
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:012.275,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 21,79
|Açılış
|: 2.275,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler16:59
|AGROT
|39,16
|845.607.355
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|1.872.831.059
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.630.134
|% 9,99
|
|NETAS
|78,70
|82.552.135
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.189.817.639
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|34.148.835
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|476.157.705
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.272.811.449
|% -0,53
|
|PETKM
|20,20
|4.252.966.512
|% -5,16
|
|ASELS
|55,90
|3.345.950.430
|% 5,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.093.509.722
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,40
|3.063.224.665
|% -0,90
|
|ZOREN
|5,50
|1.641.901.267
|% 1,10
|
|ISCTR
|10,80
|3.093.509.722
|% -2,88
|
|PETKM
|20,20
|4.252.966.512
|% -5,16
|
|EKGYO
|9,47
|1.653.699.033
|% 1,61
|
|YKBNK
|26,40
|3.063.224.665
|% -0,90
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2637
|32,2715
|% 0,30
|
|Euro
|35,0779
|35,1045
|% 0,69
|
|Sterlin
|40,9904
|41,1959
|% 0,19
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% 0,04
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|896,02
|896,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,82
|971,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,08
|85,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,96
|2.193,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:59
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