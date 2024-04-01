***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:09
***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALVES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALVES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264737
BIST
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11:079.047
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,76
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.040
En Yüksek
9.259
11:0732,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0374
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:0735,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0108
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:072.356,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 29,00
|Açılış
|: 2.356,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:07
|IZINV
|59,55
|36.820.541
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|51.701.737
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,50
|4.881.034
|% 9,57
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.227.260
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|30.149.673
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PATEK
|111,60
|279.095.623
|% -9,64
|
|THYAO
|296,25
|4.214.536.196
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,39
|2.216.888.704
|% 2,60
|
|EKGYO
|9,24
|1.587.990.964
|% -7,32
|
|TUPRS
|176,10
|1.373.782.358
|% -0,51
|
|KCHOL
|201,50
|1.231.365.787
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,39
|2.216.888.704
|% 2,60
|
|EKGYO
|9,24
|1.587.990.964
|% -7,32
|
|ZOREN
|5,68
|538.991.379
|% -4,54
|
|YKBNK
|28,02
|1.199.686.935
|% 2,49
|
|PETKM
|19,33
|623.839.122
|% -2,52
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4292
|32,4358
|% 0,12
|
|Euro
|35,0348
|35,0478
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,0852
|41,2912
|% -0,92
|
|Frank
|36,1314
|36,3125
|% -0,80
|
|Riyal
|8,6867
|8,7302
|% -0,75
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|914,08
|915,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,56
|1.031,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,30
|87,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,35
|2.259,77
|% 0,66
|