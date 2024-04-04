***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 10:04
***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALVES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALVES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266871
BIST
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11:318.953
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,82
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3131,8920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0623
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3134,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1116
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:312.349,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,27
|Açılış
|: 2.349,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.348,50
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|30.095.562
|% 9,91
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|KARYE
|40,28
|88.360.873
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,55
|18.296.958
|% 8,58
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|ERSU
|46,60
|27.735.639
|% -5,44
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|EUYO
|18,51
|5.884.532
|% -4,19
|
|THYAO
|288,25
|8.165.235.315
|% -3,92
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,40
|1.044.996.643
|% 1,60
|
|EREGL
|38,96
|1.038.202.772
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,41
|393.916.069
|% 0,19
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,18
|79.707.832
|% 5,83
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8823
|31,8920
|% -0,19
|
|Euro
|34,6935
|34,7119
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,1345
|40,3357
|% -0,45
|
|Frank
|34,9513
|35,1265
|% -0,97
|
|Riyal
|8,4500
|8,4924
|% -0,53
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,05
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,13
|940,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,80
|1.018,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,16
|89,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,59
|2.292,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:31
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