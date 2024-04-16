***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 10:39
***ALVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALVES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALVES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272553
BIST
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10:409.566
En Düşük
|Değişim
|: -1,17%
|| -113,34
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4032,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4034,4783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0159
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:402.474,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -8,96
|Açılış
|: 2.474,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:40
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|RYGYO
|33,40
|129.648.488
|% 9,01
|
|CWENE
|310,50
|425.477.173
|% 8,09
|
|SUMAS
|550,00
|4.949.710
|% 5,87
|
|YAYLA
|23,14
|17.998.417
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|61.675.390
|% -9,80
|
|SAMAT
|52,20
|6.693.365
|% -6,79
|
|UMPAS
|11,25
|181.834
|% -5,86
|
|ODINE
|76,55
|332.592.267
|% -5,38
|
|ENTRA
|15,56
|2.938.477.992
|% -3,35
|
|KCAER
|60,20
|684.134.743
|% 4,70
|
|CANTE
|20,22
|532.924.557
|% -0,39
|
|CWENE
|310,50
|425.477.173
|% 8,09
|
|ODINE
|76,55
|332.592.267
|% -5,38
|
|ENTRA
|15,56
|2.938.477.992
|% -3,35
|
|CANTE
|20,22
|532.924.557
|% -0,39
|
|DENGE
|2,67
|61.675.390
|% -9,80
|
|ODAS
|9,32
|172.281.360
|% -0,96
|
|PEKGY
|8,73
|113.531.972
|% -3,32
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4445
|32,4531
|% 0,13
|
|Euro
|34,4680
|34,4783
|% -0,05
|
|Sterlin
|40,2431
|40,4449
|% -0,07
|
|Frank
|35,4152
|35,5928
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6265
|8,6698
|% -0,00
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,36
|28,40
|% 0,66
|
|Platin
|965,64
|966,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,92
|1.021,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,38
|90,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,43
|2.370,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:40
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10:54SEKUR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 701 adet işlem
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10:53FENER
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 91.50 lira fiyatla işlem gören hissede 700, 983 adet işlem
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10:52XU100
Endeks 9, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 19, 607.00 milyon TL de
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10:52ALVES
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 398, 728 adet işlem
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10:51PEGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 072, 636 adet işlem