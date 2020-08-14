***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ana Faaliyet Konusu Değişikliği









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ana Faaliyet Konusu Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAna Faaliyet Konusu DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2020 - 20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Faaliyet KonusuBİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞIYeni Faaliyet KonusuMADENCİLİK VE ENERJİFaaliyet Konusu Değişikliği Nedeni2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu değişmesiDeğişiklik Tarihi14/08/2020Açıklamalar11.08.2020 tarihli olağan Genel Kurulumuzda onaylanan ve 14.08.2020 tarihinde tescil edilen esas sözleşme değişikliğimiz çerçevesinde, şirketimiz ana faaliyet konusu "Madencilik ve Enerji" faaliyetlerine yoğunlaşacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869018BIST