***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ana Faaliyet Konusu Değişikliği
14.08.2020 16:24
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ana Faaliyet Konusu Değişikliği )
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Türkçe
Ana Faaliyet Konusu Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020 - 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Faaliyet Konusu
BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞI
Yeni Faaliyet Konusu
MADENCİLİK VE ENERJİ
Faaliyet Konusu Değişikliği Nedeni
2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu değişmesi
Değişiklik Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
11.08.2020 tarihli olağan Genel Kurulumuzda onaylanan ve 14.08.2020 tarihinde tescil edilen esas sözleşme değişikliğimiz çerçevesinde, şirketimiz ana faaliyet konusu "Madencilik ve Enerji" faaliyetlerine yoğunlaşacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869018
BIST
16:131.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -17,45
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:137,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:138,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0519
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7322
En Düşük
8,6435
16:13462,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,46
|Açılış
|: 462,47
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:13
|RTALB
|47,30
|919.963.942
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.865.165
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.145.310
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|151.871.799
|% 9,94
|
|RALYH
|16,11
|3.015.301
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.157.277
|% -9,99
|
|BURCE
|19,61
|7.462.063
|% -9,96
|
|KUTPO
|26,62
|18.620.344
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|928.278.715
|% 0,00
|
|RTALB
|47,30
|919.963.942
|% 10,00
|
|THYAO
|11,05
|724.879.498
|% -0,81
|
|TUPRS
|78,40
|545.365.425
|% 0,00
|
|ASELS
|17,21
|489.904.824
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,98
|928.278.715
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|158.428.921
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,06
|265.777.902
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,47
|163.388.605
|% -1,34
|
|KRDMD
|2,76
|304.756.795
|% -1,78
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3767
|7,3814
|% 0,55
|
|Euro
|8,7239
|8,7300
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6603
|9,7087
|% 1,03
|
|Frank
|8,0820
|8,1307
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,47
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|33,32
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|16,11
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,75
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,17
|
Seans Raporu
16:13
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16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 57 kaybederek (% -1.64 ) 994
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16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMB, TKURU, BSOKE
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16:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKFGY, DERIM, MARTI, UZERB
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16:24
BAYRK, NUHCM, TKURU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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