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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ana Faaliyet Konusu Değişikliği

14.08.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ana Faaliyet Konusu Değişikliği )

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Ana Faaliyet Konusu Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020 - 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Faaliyet Konusu
BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞI
Yeni Faaliyet Konusu
MADENCİLİK VE ENERJİ
Faaliyet Konusu Değişikliği Nedeni
2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu değişmesi
Değişiklik Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar

 11.08.2020 tarihli olağan Genel Kurulumuzda onaylanan ve 14.08.2020 tarihinde tescil edilen esas sözleşme değişikliğimiz çerçevesinde, şirketimiz ana faaliyet konusu "Madencilik ve Enerji" faaliyetlerine yoğunlaşacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869018


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KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.865.165 % 9,98  
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Altın Gr. 462 462 0,72  
Cumhuriyet 3.078 3.125 34,00  
Tam 3.063 3.142 33,32  
Yarım 1.480 1.520 16,11  
Çeyrek 743 760 8,06  
Gümüş.Ons 26,73 26,75 -0,75  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,17  
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