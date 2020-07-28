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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

28.07.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Ana faaliyet konusu genişletilmesi ve A grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.08.2020
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Diğer
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama satışı takip eden iş günü ödenecektir

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, ALYAG, TRAALYAG91A8 0,417

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
11.08.2020 Salı günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,
Şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak,
Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır.
Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli her bir pay için, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,004170.-TL'dir. (1 Lot=100 Adet Pay için 0,4170 TL)
Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.
Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.
Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma hakkı kullanım duyurusu-2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862499


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