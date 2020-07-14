***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.07.2020 17:19
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14.07.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859797
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8332
En Düşük
7,7736
18:05399,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,75
|Açılış
|: 399,29
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5894
|8,6325
|% 0,05
|
|Frank
|7,2854
|7,3293
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,37
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.619
|11,60
|
|Tam
|2.675
|2.687
|11,90
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,44
|
Seans Raporu
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