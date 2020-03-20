***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.03.2020 14:54
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 20.03.2020 tarihinde yaptığı toplantıda 1-Şirketimizde 2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu
olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra
şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve
faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı"
başlıklı
2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile,
10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1
sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına
İlişkin
Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste
dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan oy hakkına ve
yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber kar payına ilişkin imtiyazlarının
da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına,
Bu sebeple Ana Sözleşmenin (A) grubu paylar üzerinde bulunan imtiyazların kaldırılması sonucu uyumlu hale getirilmesi amacıyla "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi, "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı 21.maddesi, "Kârın Tespiti veDağıtımı" başlıklı 28.maddesi ile "Değişiklikler" başlıklı 36.maddesinin tadil edilmesine, 2-Bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısının kabulüne ve şirket ana sözleşmesinde gerekli
değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli
izinlerin alınmasına,
3-Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınmasıyla, ana sözleşme tadillerinin
yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,
4-SPK'nın (II-23.1) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı"
tşmesi ile Tebliğ'in 6'ncı
maddesinin 4'üncü fıkrasındaki önemlilik kriterini sağladığından söz konusu değişiklik önemli
nitelikte işlem sayılmaktadır.
Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasındaki önemlilik kriterinin sağlanması ile işlemin "önemli
nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine,
Önemli nitelikte işlem olması itibarıyla
i) Önemli nitelikteki işlemin Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına
sunulmasına,
ii) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve
muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e
satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına,
iii) Sermaye Piyasası Kanununun 24.maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar
ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 0,01 Türk Lirası (Bir
Kuruş) itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerin
ilk defa 14.01.2020 (bugün) tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu açıklama
tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması"
alınarak 0,004170 TL olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın
kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasına,
iv) Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası
hükümleri dahilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy
kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay
sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı için şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.500.000,-
TL'sını
aşması halinde şirketin faaliyet konusu değişikliği işleminin genel kurul
tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve faaliyet konusu değişikliği
işleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine,
v) Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu işlemin ilgili mevzuat
uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda belirtilen
ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üst
sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer
verilmesine,
vi) Yukarıda kararlaştırılan şirketin katlanacağı azami maliyet tutarının aşıldığının işleme ilişkin
genel kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, anılan işlemden vazgeçilebileceği hususunun
genel kurul toplantısının işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden
sonra ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu
gündem
maddesi çerçevesinde işlemden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun pay sahiplerinin onayına
sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831009
BIST