***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 20.03.2020 tarihinde yaptığı toplantıda 1-Şirketimizde 2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusuolan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıraşirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına vefaaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı"başlıklı2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile,10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların KaldırılmasınaİlişkinEsaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üstedönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan oy hakkına veyönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber kar payına ilişkin imtiyazlarınında kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına,Bu sebeple Ana Sözleşmenin (A) grubu paylar üzerinde bulunan imtiyazların kaldırılması sonucu uyumlu hale getirilmesi amacıyla "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi, "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı 21.maddesi, "Kârın Tespiti veDağıtımı" başlıklı 28.maddesi ile "Değişiklikler" başlıklı 36.maddesinin tadil edilmesine, 2-Bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısının kabulüne ve şirket ana sözleşmesinde gereklideğişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekliizinlerin alınmasına,3-Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınmasıyla, ana sözleşme tadillerininyapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,4-SPK'nın (II-23.1) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve AyrılmaHakkı"tşmesi ile Tebliğ'in 6'ncımaddesinin 4'üncü fıkrasındaki önemlilik kriterini sağladığından söz konusu değişiklik önemlinitelikte işlem sayılmaktadır.Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasındaki önemlilik kriterinin sağlanması ile işlemin "önemlinitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine,Önemli nitelikte işlem olması itibarıylai) Önemli nitelikteki işlemin Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayınasunulmasına,ii) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak vemuhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'esatarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına,iii) Sermaye Piyasası Kanununun 24.maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin OrtakEsaslarve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 0,01 Türk Lirası (BirKuruş) itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerinilk defa 14.01.2020 (bugün) tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu açıklamatarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması"alınarak 0,004170 TL olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nınkamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıylaKamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasına,iv) Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrasıhükümleri dahilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oykullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan paysahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı için şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.500.000,-TL'sınıaşması halinde şirketin faaliyet konusu değişikliği işleminin genel kurultarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve faaliyet konusu değişikliğiişleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine,v) Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu işlemin ilgili mevzuatuyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda belirtilenayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üstsınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yerverilmesine,vi) Yukarıda kararlaştırılan şirketin katlanacağı azami maliyet tutarının aşıldığının işleme ilişkingenel kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, anılan işlemden vazgeçilebileceği hususunungenel kurul toplantısının işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesindensonra ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bugündemmaddesi çerçevesinde işlemden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun pay sahiplerinin onayınasunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831009BIST