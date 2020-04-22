***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına yönelik şirket Ana Sözleşmesinin değişikliklerini içeren Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2020 tarih, 25/505 sayılı toplantısında uygun görüş verilerek onaylamıştır.Tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Esas Sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu onaylı metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839998BIST