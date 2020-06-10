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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

10.06.2020 12:15
GÜNCEL HABERLER



***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına yönelik şirket Ana Sözleşmesinin değişikliklerini içeren Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2020 tarih, 25/505 sayılı toplantısında uygun görüş verilerek onaylamış olduğu Tadil Tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. 
Esas Sözleşmemizin değişiklikleri içeren  hali yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850471


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Riyal 1,8043 1,8134 % -0,07  
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