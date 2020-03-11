***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor









-9.589 -9.589 -15.026 -24.615Transferler-29.147.677 28.389.952 5.099.413 4.341.688 4.341.688Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)259.407 -32.676.240 -32.416.833 -2.704.560 -35.121.393Sermaye Arttırımı45.000.000 1.031.646 46.031.646 2.343.478 48.375.124Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.519.583 -3.519.583 -3.519.583Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.682 -475 170.961 172.168 -240.744 -68.576Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542Transferler-32.676.240 32.676.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111.246 7.573.204 7.461.958 -121.392 7.340.566Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.249.999 -384.804 1.865.195 1.865.195Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.888.068 -115.309.243Dönem Karı (Zararı)7.449.337 -35.371.358Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.449.337 -35.371.358Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.108.516 -16.977.062Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 356.858 358.875Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler261.796 38.164.869Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 260.574 38.163.647Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.222 1.222Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.546 -135.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 158.267 -159.370Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 480.150 45.692Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-593.871 -21.668Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.943 284.947Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri36.139 296.576Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-6.196 -11.629Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.285.169 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.285.169 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.483.510 2.145.239Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.712Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -57.791.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.068.132 -61.348.156Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 110.139Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 19.450.803 -41.370.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 24.294.414 -17.770.424Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.183.500 12.578.501Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.980.719 4.866.345Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -17.693.897 -10.319.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -218.857 762.975Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -26.034.304 -6.751.636Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -113.430 -6.327.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.044.358 2.873.491Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.272.689 -113.696.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -20.305 -1.566.159Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -364.316 -46.508YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.126.332 106.349.299Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-1.099.398 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -68.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 193.309 8.437Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -1.201.699 -3.202.122Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.389.831 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları12 371.287 109.611.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI237.910 8.185.272Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 48.375.124İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları20 2.249.999 -3.519.583Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28 1.947.469 33.751.347Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -3.959.558 -70.421.616YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-354 -774.672NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-354 -774.672DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 49.246 823.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.892 49.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35 48.892 49.246Finansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri30 0 0Ticari Alacaklar7.393.763 27.098.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.393.763 27.098.944Diğer Alacaklar6.003.324 31.834.130İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,8 5.692.273 24.760.824İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29 311.051 7.073.306Stoklar9 70.232 1.247.769Peşin Ödenmiş Giderler10 3.358.431 377.712Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar71.563 8.990Diğer Dönen Varlıklar20 1.549.949 3.357.386ARA TOPLAM18.496.154 63.974.177Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 148.515 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.644.669 64.493.979DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar35.307.144 33.667.749İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar35 0 1.416.145İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 35.307.144 32.251.604Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.200.000 3.525.000Maddi Duran Varlıklar13 4.654.965 3.982.517Kullanım Hakkı Varlıkları1.780.797 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.515.703 1.437.221Şerefiye3 1.099.398 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.416.305 1.437.221Ertelenmiş Vergi Varlığı28 501.795 1.364.285Diğer Duran Varlıklar19 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.960.404 43.976.772TOPLAM VARLIKLAR73.605.073 108.470.751KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30 443.892 629.412Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30 38.051 1.021.709Ticari Borçlar27.101.608 44.759.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,7 75.656 1.454.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 27.025.952 43.304.872Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.604.098 1.822.955Diğer Borçlar4.182.999 19.257.150İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 74.458 17.447.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.108.541 1.809.627Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 228.387 341.817Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 301.743Kısa Vadeli Karşılıklar892.491 983.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 110.872 88.453Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 781.619 895.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 4.271.562 5.157.961ARA TOPLAM38.763.088 74.275.906TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.763.088 74.275.906UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30 1.465.526 527.640Diğer Borçlar44.596 10.325.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 3.003 10.270.756İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 41.593 55.243Uzun Vadeli Karşılıklar479.224 221.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 479.224 221.059Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 553.864 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 801.472 828.605TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.344.682 11.903.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.107.770 86.179.209ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.587.627 21.260.474Ödenmiş Sermaye20 105.000.000 105.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 -5.962.359 -8.212.358Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.031.646 1.031.646Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-24.489.849 -24.489.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-685.387 -574.141Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-685.387 -574.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-685.387 -574.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 7.775 7.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -51.887.403 -18.826.359Net Dönem Karı veya Zararı7.573.204 -32.676.240Kontrol Gücü Olmayan Paylar909.676 1.031.068TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.497.303 22.291.542TOPLAM KAYNAKLAR73.605.073 108.470.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 5.030.387 256.166.591Satışların Maliyeti21 -3.838.432 -259.869.880TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.191.955 -3.703.289BRÜT KAR (ZARAR)1.191.955 -3.703.289Genel Yönetim Giderleri22 -7.410.582 -51.386.406Pazarlama Giderleri22 -110.212 -645.718Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 34.120.752 59.757.448Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -22.024.644 -73.168.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.767.269 -69.146.322Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 7.222.015 58.827.358Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -66.496 -555.027FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.922.788 -10.873.991Finansman Gelirleri47.825 0Finansman Giderleri25 -4.037.766 -22.352.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.932.847 -33.226.119Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.483.510 -2.145.239Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -301.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.483.510 -1.843.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.449.337 -35.371.358DÖNEM KARI (ZARARI)7.449.337 -35.371.358Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-123.867 -2.695.118Ana Ortaklık Payları7.573.204 -32.676.240Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 27 0,07520000 -0,33900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-108.771 249.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -142.622 320.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.851 -70.503Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 33.851 -70.503Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-108.771 249.965TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.340.566 -35.121.393Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-121.392 -2.704.560Ana Ortaklık Payları7.461.958 -32.416.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827210BIST