***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor
15.05.2020 23:36
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 29.147.677 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542
Transferler
-29.147.677 -32.676.240 32.676.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.616 -1.016.024 -1.048.640 -469.835 -1.518.475
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -606.757 0 7.775 -51.502.599 -1.016.024 20.211.834 561.233 20.773.067
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Transferler
7.573.204 -7.573.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.034 10.466.143 10.498.177 806.087 11.304.264
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -653.353 7.775 -44.314.199 10.466.143 41.085.804 1.715.763 42.801.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-257.361 605.305
Dönem Karı (Zararı)
11.237.321 -1.469.903
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.237.321 -1.469.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
411.652 -252.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 100.837 118.314
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
261.796 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 260.574 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.222 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.341 -462.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 145.341 77.518
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -539.850
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.194 -717.028
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
46.539 754.430
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-15.345 -1.471.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 46.793 808.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -174.309 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.886.029 2.629.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.386.987 9.748.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.380.445 26.192.467
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 23.475 -133.204
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.822.607 15.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 830.171 -17.154.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 153.009 192.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -745.947 -17.003.632
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 312.721 228.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (A