***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 29.147.677 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542Transferler-29.147.677 -32.676.240 32.676.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.616 -1.016.024 -1.048.640 -469.835 -1.518.475Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -606.757 0 7.775 -51.502.599 -1.016.024 20.211.834 561.233 20.773.067Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Transferler7.573.204 -7.573.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.034 10.466.143 10.498.177 806.087 11.304.264Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -653.353 7.775 -44.314.199 10.466.143 41.085.804 1.715.763 42.801.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-257.361 605.305Dönem Karı (Zararı)11.237.321 -1.469.903Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.237.321 -1.469.903Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler411.652 -252.610Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 100.837 118.314Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler261.796 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 260.574 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.222 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler145.341 -462.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 145.341 77.518Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -539.850Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.194 -717.028Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri46.539 754.430Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-15.345 -1.471.458Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 46.793 808.436Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -174.309 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.886.029 2.629.561Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.386.987 9.748.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.380.445 26.192.467Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 23.475 -133.204Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.822.607 15.962Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 830.171 -17.154.524Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 153.009 192.314Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -745.947 -17.003.632Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 312.721 228.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (A