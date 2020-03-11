***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetim Türü ve Görüş Türünde Düzeltme Yapılması Hk.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporumuza KAP bildirim sisteminde onay verirken sehven Bağımsız Denetim Görüşü kısmında yer alan Denetim Türünü (Sınırlı) ve Görüş Türünü (Olumlu) olarak seçmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü bölümündeki Denetim Türü (Sürekli) ve Görüş Türü (Sınırlı Olumlu) olarak düzeltilerek 31.12.2019 Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827079BIST