***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantı sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Tarihi 11.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.7 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.9 - Şirketin 2019 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan şirket Ana Sözleşmesinin değişikliklerini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.14 - Şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında ekte yer alan Gündemin 14. maddesinin a-b-c-d-e-f-g kısımları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - 14'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.500.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlemden vazgeçebilme yetkisi verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih, 2019/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan 47/1062 sayılı kararı ile bildirilen 38.308.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, 65/1497 sayılı kararı ile bildirilen 387.009.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.18 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.19 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 11.08.2020 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih, 00056275999 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sezai Çalış ve Sinem Güneş gözetiminde yapılmıştır.Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetAlınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867972BIST