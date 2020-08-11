***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniOlumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkı talebinde bulunan pay sahibi bulunmamaktadır. Bu nedenle ayrılma hakkı kullanım süreci iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868087BIST