***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteHasan Tahsin Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi11/05/2020AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi eki olarak Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844195BIST