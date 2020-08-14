***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2020 15:35
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869007
BIST
15:551.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -16,10
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
15:557,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
15:558,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7305
En Düşük
8,6435
15:55461,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 461,87
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.853.170
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|83.961.944
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.831.757
|% 9,94
|
|ULAS
|4,98
|5.191.130
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.012.481
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.122.869
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|13.432.825
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|900.660.397
|% 0,00
|
|RTALB
|45,90
|803.438.386
|% 6,74
|
|THYAO
|11,14
|704.330.272
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,50
|532.453.743
|% 0,13
|
|ASELS
|17,18
|468.602.671
|% -2,33
|
|EKGYO
|1,98
|900.660.397
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|144.509.000
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|257.842.639
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,78
|297.339.589
|% -1,07
|
|SKBNK
|1,47
|155.178.714
|% -1,34
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3787
|% 0,51
|
|Euro
|8,7225
|8,7305
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6498
|9,6982
|% 0,92
|
|Frank
|8,0724
|8,1210
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% 0,45
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|31,65
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|15,31
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|
Seans Raporu
15:55
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16:11OTKAR
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 140.00 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 839 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 03 kaybederek (% -1.49 ) 996
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, YYAPI, BSOKE, DMSAS, KRDMB
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16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKFGY, MARTI, UZERB