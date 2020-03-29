***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemlerin kapsamının genişletilmesi ve şirketimizde çalışan personel ile ailelerinin sağlık durumlarının önemi açısından ve ayrıca çevresel riskler ile etkilerinin ülkemizde yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurularak işyerimizde 23.03.2020 tarihinden itibaren bir hafta olarak belirlenen ücretli idari izin uygulamasının 30.03.2020 tarihinden itibaren bir hafta süre ile uzatılmasına,Bu süre zarfında şirketimizin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,Şirketimiz nezdinde konuyla ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833052BIST