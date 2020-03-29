***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2020 15:57
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemlerin kapsamının genişletilmesi ve şirketimizde çalışan personel ile ailelerinin sağlık durumlarının önemi açısından ve ayrıca çevresel riskler ile etkilerinin ülkemizde yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurularak işyerimizde 23.03.2020 tarihinden itibaren bir hafta olarak belirlenen ücretli idari izin uygulamasının 30.03.2020 tarihinden itibaren bir hafta süre ile uzatılmasına,
Bu süre zarfında şirketimizin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,
Şirketimiz nezdinde konuyla ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833052
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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En Düşük
88.125
18:056,4520
En Yüksek
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|Açılış
|: 336,21
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
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338,74
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0183
|8,0585
|% 3,04
|
|Frank
|6,7534
|6,7940
|% 2,11
|
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,48
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|24,92
|24,92
|-1,42
|