***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bitkisel Sıvı Yağ faaliyetlerinin yanı sıra faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ilişkin alınan kararımız çerçevesindeMadencilik ve Enerji sektörlerindeki gelişmelerin takibi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan maden ruhsatları ihalelerinin takip edilmesi ve ihale dosyalarının hazırlanması, ihaleye çıkan ruhsatların mevcut durumlarının araştırılması ve gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmasına ilişkin Teknik Hizmet ve Danışmanlık Hizmeti alınması amacıyla 31.03.2020 tarihinde (bugün) Teknik Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833528BIST