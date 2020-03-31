***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 13:51
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bitkisel Sıvı Yağ faaliyetlerinin yanı sıra faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ilişkin alınan kararımız çerçevesinde
Madencilik ve Enerji sektörlerindeki gelişmelerin takibi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan maden ruhsatları ihalelerinin takip edilmesi ve ihale dosyalarının hazırlanması, ihaleye çıkan ruhsatların mevcut durumlarının araştırılması ve gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmasına ilişkin Teknik Hizmet ve Danışmanlık Hizmeti alınması amacıyla 31.03.2020 tarihinde (bugün) Teknik Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833528
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
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|Önceki Kapanış
|: 88.059
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90.269
En Düşük
88.642
18:056,5712
En Yüksek
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|: -0,07%
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|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5522
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|Açılış
|: 340,53
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|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|2.141.456
|% 10,00
|
|YKSLN
|5,85
|17.513.906
|% 9,96
|
|SNKRN
|2,21
|972.095
|% 9,95
|
|DOKTA
|15,27
|3.514.091
|% 9,94
|
|TMPOL
|5,20
|7.278.199
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,47
|20.041.081
|% -9,87
|
|OZRDN
|1,99
|88.689
|% -5,24
|
|QNBFL
|107,00
|10.761.484
|% -4,46
|
|MAVI
|33,16
|20.425.451
|% -2,47
|
|RALYH
|8,24
|8.256
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,42
|166.522.493
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,05
|135.184.757
|% 9,38
|
|NATEN
|16,32
|67.254.986
|% 9,90
|
|SMART
|8,30
|64.454.443
|% 5,33
|
|ENJSA
|6,75
|59.309.600
|% 5,14
|
|IHLGM
|1,05
|135.184.757
|% 9,38
|
|ENJSA
|6,75
|59.309.600
|% 5,14
|
|HUBVC
|20,42
|166.522.493
|% 9,90
|
|SMART
|8,30
|64.454.443
|% 5,33
|
|BERA
|2,78
|18.374.996
|% 4,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1402
|8,1810
|% -0,04
|
|Frank
|6,7887
|6,8296
|% -0,62
|
|Riyal
|1,7454
|1,7541
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|-13,56
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|0,01
|