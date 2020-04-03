***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 16:21
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda,
Şirketimizin "Madencilik ve Enerji" sektöründe faaliyet göstermek üzere yaptığı girişimleri kapsamında, Madencilik sektöründe faaliyetlerine başlayabilmesini teminen Entegre Olmayan Zenginleştirme Tesisi satın almasına,
Bu kapsamda yapılacak yatırımlar ve gerekli makina parkının satın alınması için tedarikçilerle gerekli görüşmelerin yapılmasına,
Söz konusu yatırımlarla ilgili yapılacak görüşmeler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmed Nureddin Çevik'in yetkilendirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834613
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1301
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7446
En Düşük
6,6075
18:057,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1664
18:05350,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 7,21
|Açılış
|: 350,62
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
350,75
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2186
|8,2598
|% 0,53
|
|Frank
|6,8622
|6,9035
|% 1,43
|
|Riyal
|1,7859
|1,7949
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|1,69
|
|Altın Gr.
|350
|350
|6,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|32,73
|32,73
|2,79
|