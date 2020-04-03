***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda,Şirketimizin "Madencilik ve Enerji" sektöründe faaliyet göstermek üzere yaptığı girişimleri kapsamında, Madencilik sektöründe faaliyetlerine başlayabilmesini teminen Entegre Olmayan Zenginleştirme Tesisi satın almasına,Bu kapsamda yapılacak yatırımlar ve gerekli makina parkının satın alınması için tedarikçilerle gerekli görüşmelerin yapılmasına,Söz konusu yatırımlarla ilgili yapılacak görüşmeler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmed Nureddin Çevik'in yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834613BIST