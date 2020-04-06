***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 12:54
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020 - 29.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemlerin kapsamının genişletilmesi ve şirketimizde çalışan personel ile ailelerinin sağlık durumlarının önemi açısından ve ayrıca çevresel riskler ile etkilerinin ülkemizde yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurularak işyerimizde 23.03.2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan ücretli idari izin uygulamasının 06.04.2020 tarihinden itibaren bir hafta süre ile uzatılmasına,
Bu süre zarfında şirketimizin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,
Şirketimiz nezdinde konuyla ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835008
BIST
14:1391.239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 1.686,03
|Açılış
|: 90.989
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|Önceki Kapanış
|: 89.553
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91.314
En Düşük
90.631
14:136,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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6,7900
En Düşük
6,7161
14:137,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0357
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,3371
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7,2586
14:13356,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 6,19
|Açılış
|: 356,76
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
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357,60
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.723.545
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.729.985
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.163.478
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.763.611
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,66
|352.202.892
|% 1,59
|
|SASA
|9,09
|316.059.416
|% 7,96
|
|THYAO
|9,11
|255.042.178
|% 2,02
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|ASELS
|23,64
|202.320.839
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|104.881.247
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|166.669.833
|% 2,20
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|IHLAS
|0,54
|30.023.510
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3317
|8,3735
|% 1,14
|
|Frank
|6,9139
|6,9555
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7995
|1,8085
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.644
|24,97
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
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