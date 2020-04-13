***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 12:37
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020 - 29.03.2020 - 06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Küresel boyutta yaşanan Corona (Covid-19) virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemlerin kapsamının her geçen gün daha da genişletilmesi ve şirketimizde çalışan personel ile ailelerinin sağlık durumlarının korunmasının önemi açısından ve ayrıca çevresel riskler ile etkilerinin ülkemizde yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurularak işyerimizde 23.03.2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan ücretli idari izin uygulamasının 13.04.2020 tarihinden itibaren iki hafta süre ile uzatılmasına,
Bu süre zarfında şirketimizin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,
Şirketimiz nezdinde konuyla ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837416
BIST
17:0196.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 123,67
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:016,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0952
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:017,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1028
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
17:01368,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,25
|Açılış
|: 368,73
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,54
|33.226.014
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|15.054.276
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.102.046
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,42
|39.846.952
|% -8,49
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.843.067
|% -5,63
|
|THYAO
|10,18
|1.559.224.800
|% 3,88
|
|GARAN
|8,55
|938.850.769
|% -0,93
|
|PGSUS
|55,55
|859.082.140
|% 9,03
|
|ASELS
|25,02
|449.559.191
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,60
|429.938.026
|% 2,36
|
|GSRAY
|2,63
|435.745.499
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,03
|332.963.488
|% -1,46
|
|THYAO
|10,21
|1.572.263.028
|% 4,18
|
|CEMAS
|1,03
|144.714.560
|% 9,57
|
|GARAN
|8,57
|942.333.732
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4588
|8,5012
|% 1,72
|
|Frank
|6,9876
|7,0297
|% 1,18
|
|Riyal
|1,7998
|1,8088
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|3,84
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.363
|2.418
|38,70
|
|Tam
|2.429
|2.489
|43,60
|
|Yarım
|1.181
|1.211
|19,40
|
|Çeyrek
|593
|606
|9,90
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,27
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,68
|31,68
|0,20
|
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