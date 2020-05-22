***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2020 14:06
rulumuz 22.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin Madencilik faaliyetleri kapsamında Tekirdağ İli sınırları içerisinde Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi işletmesinin devreye alınması öncesinde, şirketimize ait yasal şube açılış işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla şirket Mali İşler Müdürü Erdal Hoşsezen ve şirket İç Ticaret Sorumlusu Uğur Çevik'in yetkilendirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846488
BIST
16:07103.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 370,12
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:076,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:077,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:07379,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,12
|Açılış
|: 379,31
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|35.043.590
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|529.897.175
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|377.952.295
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|350.671.263
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.135.309
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,64
|44.995.534
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,20
|71.482.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2642
|8,3056
|% -0,15
|
|Frank
|6,9777
|7,0198
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|7,99
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.493
|18,50
|
|Tam
|2.530
|2.558
|19,00
|
|Yarım
|1.235
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|0,01
|
|B. Petrol
|34,78
|34,78
|-1,29
|