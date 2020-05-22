***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









rulumuz 22.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin Madencilik faaliyetleri kapsamında Tekirdağ İli sınırları içerisinde Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi işletmesinin devreye alınması öncesinde, şirketimize ait yasal şube açılış işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla şirket Mali İşler Müdürü Erdal Hoşsezen ve şirket İç Ticaret Sorumlusu Uğur Çevik'in yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846488BIST