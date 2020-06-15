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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

13.12.2019 tarihli KAP özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Şirketimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B'de bulunan  Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine yollanan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. İlgili mektup hakkında tarafımızca yasal haklarımız çerçevesinde ve karşılıklı görüşmeler ile süreç devam ettirilmektedir. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851238


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Frank 7,1817 7,2249 % 0,78  
Riyal 1,8204 1,8295 % 0,56  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 379 379 -0,19  
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Tam 2.532 2.551 -3,50  
Yarım 1.234 1.245 -1,70  
Çeyrek 619 623 -0,80  
Gümüş.Ons 17,23 17,26 -0,24  
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B. Petrol 38,59 38,59 -0,14  
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