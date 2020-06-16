***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş. Tekirdağ/Malkara şubesi İbrice Mahallesi Köyyolu Sokak N150 Malkara/TEKİRDAĞ adresinde açılmış olup Malkara Ticaret Sicil Müdürlüğüne "ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ MALKARA ŞUBESİ" olarak tescil edilmiştir. Şube müdürlüğüne İbrahim TÜYLÜOĞLU atanmıştır.Kamuoyuna arz ederiz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851422BIST