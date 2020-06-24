***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 17:08
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019 - 04.03.2019 - 18.04.2019 - 11.07.2019 - 10.10.2019 - 20.11.2019 - 17.01.2020 - 12.02.2020 - 25.03.2020 - 01.04.2020 - 22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 21.10.2020 tarihine ertelenmiştir, Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852673
BIST
17:26114.820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -518,79
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:266,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:267,7260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:26389,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 389,71
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.859.133
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.896.640
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.045.012
|% 9,91
|
|GLRYH
|13,18
|32.602.731
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|82.066.969
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,29
|12.796.655
|% -7,68
|
|KRDMD
|3,12
|3.077.593.015
|% 5,41
|
|PETKM
|4,23
|931.392.756
|% 2,17
|
|GARAN
|8,27
|885.981.428
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,77
|817.052.182
|% 4,38
|
|KARSN
|2,74
|652.334.867
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,12
|3.077.593.015
|% 5,41
|
|CEMAS
|1,43
|436.859.133
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.025.370
|% 9,88
|
|ODAS
|2,20
|557.374.019
|% 1,38
|
|KARSN
|2,74
|652.334.867
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5307
|8,5735
|% -0,18
|
|Frank
|7,2124
|7,2558
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|0,55
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.544
|5,20
|
|Tam
|2.595
|2.608
|5,40
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|2,70
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,66
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-1,01
|
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