***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020 - 03.04.2020 - 21.05.2020 - 22.05.2020 - 16.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi, Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanan, Maden Kırma-Eleme zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup bugün itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Bu işletme ile Trakya bölgesinde nispeten kalorisi düşük kömürleri daha verimli hale getirip yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Firmamız, 31.03.2020 Tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, sektörde ki faaliyetini daha stratejik ölçüde genişletmek için, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılacak olan maden ruhsatları ihaleleri ile ilgili çalışmalarına devam etmekte olup herhangi bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna arz ederiz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859457BIST