***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 16:38
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020 - 03.04.2020 - 21.05.2020 - 22.05.2020 - 16.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi, Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanan, Maden Kırma-Eleme zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup bugün itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Bu işletme ile Trakya bölgesinde nispeten kalorisi düşük kömürleri daha verimli hale getirip yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Firmamız, 31.03.2020 Tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, sektörde ki faaliyetini daha stratejik ölçüde genişletmek için, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılacak olan maden ruhsatları ihaleleri ile ilgili çalışmalarına devam etmekte olup herhangi bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna arz ederiz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859457
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
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|Önceki Kapanış
|: 114.809
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En Düşük
116.126
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 396,96
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400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6273
|8,6705
|% -0,09
|
|Frank
|7,2688
|7,3126
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,94
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|7,00
|
|Tam
|2.671
|2.682
|8,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,13
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,00
|
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17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de