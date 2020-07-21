***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 15:24
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020 - 25.03.2020 - 22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan dava dilekçeler aşamasında olup, süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860746
BIST
15:23120.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.192,67
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:236,8474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:237,8415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:23404,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,87
|Açılış
|: 404,56
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
404,73
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.091.506
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.573.596
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.654.322
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.647.991
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.637.865
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,28
|67.713.111
|% -9,52
|
|FMIZP
|74,25
|87.590.183
|% -7,82
|
|LUKSK
|21,02
|2.094.529
|% -5,82
|
|DITAS
|28,40
|5.060.874
|% -5,65
|
|GARAN
|8,06
|1.163.227.676
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,38
|722.941.064
|% -0,74
|
|AFYON
|4,69
|675.850.650
|% 8,56
|
|EKGYO
|2,31
|660.148.226
|% 0,43
|
|TCELL
|16,66
|560.241.809
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,31
|660.148.226
|% 0,43
|
|ADESE
|2,62
|541.467.781
|% 4,38
|
|ODAS
|2,85
|528.109.248
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|287.580.463
|% 2,40
|
|GSDHO
|2,42
|376.653.796
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6758
|8,7193
|% 0,24
|
|Frank
|7,2655
|7,3093
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|15,56
|
|Altın Gr.
|403
|403
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.637
|14,10
|
|Tam
|2.693
|2.706
|14,50
|
|Yarım
|1.307
|1.324
|7,10
|
|Çeyrek
|656
|663
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|4,55
|4,56
|0,17
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|1,19
|
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