***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık Konsolide finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının karşılıksız kalması nedeni ileSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK)-376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının belirtilmesine, konuyla ilgili olarak gerekli işlemlerin ve bildirimlerin yapılmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,2-Halka Açık Şirketlerde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK)-376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında, "Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiş olduğundan, 31.12.2019 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 105.000.000-TL, Kanuni yedek akçeleri 7.775.-TL ve öz kaynağı 31.497.303-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %70,00 oranında olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 73.605.073.-TL ve yükümlülükler toplamı ise 42.107.770.-TL.'dir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uygulaması çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli yıllık konsolide finansal tablosu dikkate alınarak (TTK 376) bilançosunun hazırlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828892BIST