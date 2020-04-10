***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.04.2020 16:21
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTK 376 kapsamında Bilanço ve açıklamalı raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837207
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 636,53
|Açılış
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En Düşük
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18:056,6981
En Yüksek
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
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364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3326
|8,3743
|% 0,61
|
|Frank
|6,9127
|6,9544
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7760
|1,7849
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.322
|2.381
|1,50
|
|Tam
|2.387
|2.450
|5,30
|
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,70
|
|Çeyrek
|582
|596
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
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|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|