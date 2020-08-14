***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Unvan Değişikliği
14.08.2020 15:15
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
Yeni Unvan
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
11.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda esas sözleşme değişikliğimiz ile onaylanan yeni ünvanımız ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak 14.08.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868995
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