***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.Yeni UnvanALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/08/2020Açıklamalar11.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda esas sözleşme değişikliğimiz ile onaylanan yeni ünvanımız ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak 14.08.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868995BIST