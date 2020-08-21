***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar11.08.2020 tarihli Genel Kurulumuzda onaylanan Esas Sözleşmemizin değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,3,6,9,21,28,36 14/08/2020 21/08/2020 10143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870702BIST