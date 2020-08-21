***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.08.2020 17:57
***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
11.08.2020 tarihli Genel Kurulumuzda onaylanan Esas Sözleşmemizin değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,6,9,21,28,36 14/08/2020 21/08/2020 10143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870702
BIST
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|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
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|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
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|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
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|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
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|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
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|TLMAN
|15,68
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|% -9,99
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|TGSAS
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|% -9,99
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|MZHLD
|15,61
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|% -9,98
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|ZOREN
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|950.053.331
|% -9,97
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|TRCAS
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|% -9,97
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|PETKM
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|6.772.597.137
|% -9,89
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|TUPRS
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|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
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|AKBNK
|5,07
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|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3065
|7,3144
|% 0,23
|
|Euro
|8,5969
|8,6138
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,5443
|9,5921
|% -0,75
|
|Frank
|7,9742
|8,0223
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9437
|1,9534
|% 0,17
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-9,32
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
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|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|-0,60
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,14
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|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-1,22
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