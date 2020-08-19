***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -8.212.359 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -33.728.130 20.208.584 2.082.958 22.291.542Transferler-33.728.130 33.728.130Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.367 2.322.230 1.720.804 4.043.034Dönem Karı (Zararı)2.341.597Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.250.000 -384.804 1.865.196 1.865.196Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -593.508 7.775 -52.939.293 2.341.597 24.396.010 3.803.762 28.199.772Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303Transferler7.573.204 -7.573.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.466 990.645 13.927.222 14.962.333 -195.966 14.766.367Dönem Sonu Bakiyeler20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -640.921 990.645 7.775 -44.314.199 13.927.222 45.549.960 713.710 46.263.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.021.970 3.783.146Dönem Karı (Zararı)13.698.808 4.036.563Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.698.808 4.036.563Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler607.997 -588.977Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 190.964 236.943Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler261.796 610.157Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 260.574 14.645Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.222 595.512Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler143.870 51.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 164.976 114.210Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 21.106 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -42.212 -62.787Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.040 -10.619Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21.325 344.454Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-6.285 -355.073Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.210.169Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.210.169Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 80.924 1.733.288Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -84.597 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.222.698 645.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -330.146 8.288.901Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.269.151 24.277.463Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 33.806 571.668Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -7.300.317 -98.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 998.035 -8.489.930Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 145.591 -301.368Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 6.988.321 -24.462.002Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 353.902 -77.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.842.739 937.412Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.084.107 4.093.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -62.137 -16.903Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 0 -293.269YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI975.847 -4.567.207Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları662.925 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri324.197 3.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -11.275 -1.180.791Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.389.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-263.543 757.735İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 1.865.196Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -446.772Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.286 -444.835Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-256.257 -215.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.734.274 -26.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.734.274 -26.326DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 48.892 49.246DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.783.166 22.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 7.783.166 48.892Ticari Alacaklar7.469.620 7.393.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.469.620 7.393.763Diğer Alacaklar5.387.650 6.003.324İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,8 5.016.362 5.692.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 371.288 311.051Stoklar9 35.204 70.232Peşin Ödenmiş Giderler10 10.658.748 3.358.431Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar71.563 71.563Diğer Dönen Varlıklar19 1.818.272 1.549.949ARA TOPLAM33.224.223 18.496.154Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 148.515 148.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.372.738 18.644.669DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar40.403.444 35.307.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 40.403.444 35.307.144Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.200.000 10.200.000Maddi Duran Varlıklar13 5.437.215 4.654.965Kullanım Hakkı Varlıkları16 1.285.516 1.780.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.836.702 2.515.703Şerefiye3 436.473 1.099.398Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.400.229 1.416.305Ertelenmiş Vergi Varlığı26 432.935 501.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.595.812 54.960.404TOPLAM VARLIKLAR92.968.550 73.605.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 347.368 443.892Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 0 38.051Ticari Borçlar28.120.968 27.101.608İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,7 75.656 75.656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 28.045.312 27.025.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.749.689 1.604.098Diğer Borçlar11.171.319 4.182.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 8.066.110 74.458İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.105.209 4.108.541Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 582.289 228.387Kısa Vadeli Karşılıklar869.212 892.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 108.699 110.872Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 760.513 781.619Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.267.273 4.271.562ARA TOPLAM44.108.118 38.763.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.108.118 38.763.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 1.118.198 1.465.526Diğer Borçlar44.597 44.596İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,8 3.003 3.003İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 41.594 41.593Uzun Vadeli Karşılıklar485.628 479.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 485.628 479.224Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 867.447 553.864Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 80.892 801.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.596.762 3.344.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.704.880 42.107.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.549.960 30.587.627Ödenmiş Sermaye20 105.000.000 105.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 -5.962.359 -5.962.359Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.031.646 1.031.646Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-24.489.849 -24.489.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)349.724 -685.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)349.724 -685.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -640.921 -685.387Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 990.645Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 7.775 7.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -44.314.199 -51.887.403Net Dönem Karı veya Zararı13.927.222 7.573.204Kontrol Gücü Olmayan Paylar713.710 909.676TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.263.670 31.497.303TOPLAM KAYNAKLAR92.968.550 73.605.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 899.944 3.852.075 406.163 2.058.821Satışların Maliyeti21 -848.497 -3.044.789 -341.597 -2.047.650TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.447 807.286 64.566 11.171BRÜT KAR (ZARAR)51.447 807.286 64.566 11.171Genel Yönetim Giderleri22 -4.691.525 -2.884.001 -2.119.765 -1.527.903Pazarlama Giderleri22 -87.290 -63.817 71.207 -4.814Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 24.526.467 17.410.826 7.955.741 9.676.256Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.191.685 -14.578.279 -3.413.349 -8.530.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.607.414 692.015 2.558.400 -375.703Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 363.687 6.880.114 -68.084 6.818.345FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.971.101 7.572.129 2.490.316 6.442.642Finansman Giderleri25 -191.369 -1.802.278 5.302 -494.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.779.732 5.769.851 2.495.618 5.948.282Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-80.924 -1.733.288 -34.131 -815.384Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0 0 71.046Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -80.924 -1.733.288 -34.131 -886.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.698.808 4.036.563 2.461.487 5.132.898DÖNEM KARI (ZARARI)13.698.808 4.036.563 2.461.487 5.132.898Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-228.414 1.694.966 -999.592 1.920.820Ana Ortaklık Payları13.927.222 2.341.597 3.461.079 3.212.078Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 27 0,13490000 0,02359000 0,05968000 2,78710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.067.559 6.471 1.000.616 55.043Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 1.270.059 0 1.270.059 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)98.608 8.296 12.784 70.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-301.108 -1.825 -282.227 -15.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-21.694 -1.825 -2.813 -15.525Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-279.414 0 -279.414 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.067.559 6.471 1.000.616 55.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.766.367 4.043.034 3.462.103 5.187.941Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-195.966 1.720.804 -1.002.053 1.962.614Ana Ortaklık Payları14.962.333 2.322.230 4.464.156 3.225.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870171BIST