***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 15:20
***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019 - 04.03.2019 - 18.04.2019 - 11.07.2019 - 10.10.2019 - 20.11.2019 - 17.01.2020 - 12.02.2020 - 25.03.2020 - 01.04.2020 - 22.05.2020 - 24.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 21.10.2020 tarihinde görülecektir, Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870869
BIST
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En Düşük
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|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
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|BFREN
|843,80
|23.892.161
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|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
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|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
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|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
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|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
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|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
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|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
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|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
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|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
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|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
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|GUSGR
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|1.638.034.169
|% 6,80
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|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
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|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
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|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
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|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
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|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3722
|7,3777
|% 0,57
|
|Euro
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|8,7100
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6140
|9,6622
|% 0,41
|
|Frank
|8,0640
|8,1126
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9610
|1,9709
|% 0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-12,31
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|Altın Gr.
|458
|458
|0,62
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|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
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|Çeyrek
|740
|757
|2,77
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|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
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|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,45
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