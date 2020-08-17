***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ALYAG]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'nin ticaret unvanının "ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 18/08/2020 tarihinden itibaren "ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869380BIST