***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.08.2020 14:55
***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALYAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut "ALYAG" işlem kodu 01/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "ALMAD" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871793
BIST
14:561.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,65
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:567,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:568,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:56464,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,48
|Açılış
|: 464,80
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ULAS
|3,19
|35.893.023
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.194.061
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.455
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.567.233
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.994.427
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|KLGYO
|5,95
|21.006.458
|% -4,65
|
|KRDMD
|3,12
|816.300.329
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,25
|481.925.884
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,77
|422.906.392
|% -3,28
|
|GARAN
|6,80
|408.243.275
|% -1,73
|
|FENER
|25,64
|390.136.712
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,12
|816.300.329
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|422.906.392
|% -3,28
|
|ZOREN
|2,80
|225.876.971
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,17
|251.996.204
|% 3,26
|
|YKBNK
|2,04
|156.602.400
|% -0,49
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3489
|7,3527
|% 0,26
|
|Euro
|8,7716
|8,7777
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7690
|9,8180
|% 0,07
|
|Frank
|8,1117
|8,1606
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,21
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,71
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|5,79
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|2,81
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,40
|46,40
|0,59
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
-
15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 64 kaybederek (% -1.45 ) 997
-
15:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKGRT, TKURU, MMCAS, EMNIS, BRKO, ETILR
-
15:05
BURCE, TUKAS, SONME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:05
MERIT, POLTK, BMELK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında